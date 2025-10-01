Atelier fabrication de guirlande d’automne Boutique Bric à Vrac Lapalisse

Atelier fabrication de guirlande d’automne Boutique Bric à Vrac Lapalisse mercredi 1 octobre 2025.

Atelier fabrication de guirlande d’automne

Boutique Bric à Vrac 1 place Charles Bécaud Lapalisse Allier

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date :

Début : 2025-10-01 17:00:00

fin : 2025-10-01 19:00:00

Date(s) :

2025-10-01

Confection d’une guitare automnale et repartez avec votre création.

English : Autumn garland making workshop

Make an autumn guitar and take your creation home with you.

German :

Basteln Sie eine herbstliche Gitarre und nehmen Sie Ihre Kreation mit nach Hause.

Italiano :

Create una chitarra autunnale e partite con la vostra creazione.

Espanol :

Haz una guitarra de otoño y sal con tu propia creación.

L’événement Atelier fabrication de guirlande d’automne Lapalisse a été mis à jour le 2025-09-27 par Office de tourisme du pays de Lapalisse