Atelier fabrication de lampions au Musée Guerre et Paix Musée Guerre et Paix Novion-Porcien

Atelier fabrication de lampions au Musée Guerre et Paix Musée Guerre et Paix Novion-Porcien lundi 14 juillet 2025.

Atelier fabrication de lampions au Musée Guerre et Paix

Musée Guerre et Paix Impasse du Musée Novion-Porcien Ardennes

Tarif : 4 – 4 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Prix atelier en plus de l’entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

Venez fabriquer votre propre lampion pour illuminer le défilé du 14 juillet ou la retraite aux flambeaux.Repartez avec une création singulière et lumineuse à brandir fièrement le soir du 14 juillet ! Atelier à 14h Pour tout public

.

Musée Guerre et Paix Impasse du Musée Novion-Porcien 08270 Ardennes Grand Est +33 3 24 72 69 50 guerreetpaix@cd08.fr

English :

Come and make your own lantern to light up the July 14th parade or the torchlight procession, and leave with a unique, luminous creation to wave proudly on the evening of July 14th! Workshop at 2pm For all ages

German :

Stellen Sie Ihren eigenen Lampion her, um die Parade des 14. Juli oder den Fackelzug zu beleuchten. Gehen Sie mit einer einzigartigen und leuchtenden Kreation nach Hause, die Sie am Abend des 14. Juli stolz hochhalten können! Workshop um 14 Uhr Für alle Altersgruppen

Italiano :

Venite a creare la vostra lanterna per illuminare il corteo del 14 luglio o la fiaccolata e partite con una creazione unica e luminosa da esibire con orgoglio la sera del 14 luglio! Laboratorio alle 14.00 Per tutte le età

Espanol :

Ven a crear tu propio farolillo para iluminar el desfile del 14 de julio o la procesión de las antorchas, ¡y sal con una creación única y luminosa para lucir con orgullo la noche del 14 de julio! Taller a las 14.00 h Para todas las edades

L’événement Atelier fabrication de lampions au Musée Guerre et Paix Novion-Porcien a été mis à jour le 2025-07-07 par Ardennes Tourisme