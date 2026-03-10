[Atelier] Fabrication de lumignons Musée Château Dieppe

[Atelier] Fabrication de lumignons

Musée Château / Rue de Chastes Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-22 17:00:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-22

Participez a un atelier créatif avec Osons l’Opéra !

Venez fabriquer votre lumignon lors de deux rendez-vous festifs et gratuits au Musée de Dieppe

Laissez votre imagination s’exprimer pour le décor en papier de soie, peinture, paillettes, plumes, textes imprimés…

Places limitées, réservation conseillée

Ouvert à tous .

Musée Château / Rue de Chastes Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 61 99 museededieppe@mairie-dieppe.fr

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English : [Atelier] Fabrication de lumignons

L’événement [Atelier] Fabrication de lumignons Dieppe a été mis à jour le 2026-03-10 par Seine-Maritime Attractivité