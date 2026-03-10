[Atelier] Fabrication de lumignons Musée Château Dieppe
[Atelier] Fabrication de lumignons Musée Château Dieppe mercredi 15 avril 2026.
[Atelier] Fabrication de lumignons
Musée Château / Rue de Chastes Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:30:00
fin : 2026-04-22 17:00:00
Date(s) :
2026-04-15 2026-04-22
Participez a un atelier créatif avec Osons l’Opéra !
Venez fabriquer votre lumignon lors de deux rendez-vous festifs et gratuits au Musée de Dieppe
Laissez votre imagination s’exprimer pour le décor en papier de soie, peinture, paillettes, plumes, textes imprimés…
Places limitées, réservation conseillée
Ouvert à tous .
Musée Château / Rue de Chastes Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 61 99 museededieppe@mairie-dieppe.fr
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English : [Atelier] Fabrication de lumignons
L’événement [Atelier] Fabrication de lumignons Dieppe a été mis à jour le 2026-03-10 par Seine-Maritime Attractivité