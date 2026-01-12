Atelier fabrication de maquillage Melle
Atelier fabrication de maquillage Melle samedi 31 janvier 2026.
Atelier fabrication de maquillage
5 Rue du Bourgneuf Melle Deux-Sèvres
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Pour bien commencer l’année 2026, si on se mettait au fait-maison?
Nous vous proposons de découvrir ou re-découvrir comment fabriquer votre propre maquillage, à base d’ingrédients bio et au plus possible locaux. Un rouge à lèvre, un fard à paupières et un démaquillant, vous repartez avec vos fabrications, les recettes et le savoir-faire. .
5 Rue du Bourgneuf Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 30 17 82 louise.simplicite@mailo.com
