Atelier fabrication de maquillage Melle

Atelier fabrication de maquillage

5 Rue du Bourgneuf Melle Deux-Sèvres

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Pour bien commencer l’année 2026, si on se mettait au fait-maison?

Nous vous proposons de découvrir ou re-découvrir comment fabriquer votre propre maquillage, à base d’ingrédients bio et au plus possible locaux. Un rouge à lèvre, un fard à paupières et un démaquillant, vous repartez avec vos fabrications, les recettes et le savoir-faire. .

5 Rue du Bourgneuf Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 30 17 82 louise.simplicite@mailo.com

