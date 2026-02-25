Atelier fabrication de marionnettes Recyclerie Ribine Le Tréhou

Atelier fabrication de marionnettes

Recyclerie Ribine 1 zone artisanale de Runveguen Le Tréhou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 14:00:00

fin : 2026-03-11 16:00:00

Date(s) :

2026-03-11

Dans cet atelier de construction, chaque participant apprend à réaliser une marionnette avec des matériaux du quotidien.

Avec Olivier (Dj Glaouch), vous découvrirez les techniques de fabrication d’une marionnette de type muppet assemblage, volumes, papiéttage, peinture…

Sur une thématique animalière, il vous guidera pas à pas afin que vous puissier laisser libre cours à votre imagination et repartir avec votre créature !

Atelier suivi d’un goûter.

Les deux sessions (25/02 et 11/03) peuvent se compléter ou être indépendantes l’une de l’autre.

– Public A partir de 7 ans Binôme parents enfants bienvenus Adultes bienvenus également !

– Inscription obligatoire.

– Matériel fourni.

– Animé par Olivier. .

Recyclerie Ribine 1 zone artisanale de Runveguen Le Tréhou 29450 Finistère Bretagne +33 7 67 48 96 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier fabrication de marionnettes

L’événement Atelier fabrication de marionnettes Le Tréhou a été mis à jour le 2026-02-25 par OT LANDERNEAU DAOULAS