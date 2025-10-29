Atelier fabrication de marionnettes Théâtre Pas Sage Oloron-Sainte-Marie

Atelier fabrication de marionnettes Théâtre Pas Sage Oloron-Sainte-Marie mercredi 29 octobre 2025.

Théâtre Pas Sage Place de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Les enfants seront initiés à la fabrication de marionnettes.

Les ateliers sont à destination des enfants à partir de 6 ans. Chaque enfant construira sa drôle de marionnette et repartira avec à la maison pour continuer de jouer ! .

Théâtre Pas Sage Place de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 04 00 07

