Atelier fabrication de marionnettes Théâtre Pas Sage Oloron-Sainte-Marie vendredi 2 janvier 2026.

Théâtre Pas Sage Place de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Début : 2026-01-02
Les enfants seront initiés à la fabrication de marionnettes. Sur réservation.   .

Théâtre Pas Sage Place de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 86 20 

