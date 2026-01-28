Atelier fabrication de masques de carnaval SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Atelier fabrication de masques de carnaval

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-17 10:00:00

fin : 2026-02-17 18:00:00

2026-02-17

Atelier de fabrication de masques de carnaval. Viens créer ton propre masque coloré et original pour le Carnaval

Pour les enfants à partir de 3 ans.

Maison du Patrimoine Gratuit

Sur réservation 05 62 40 87 86. En libre accès .

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86 accueil@patrimoine-stlary.fr

English :

Carnival mask-making workshop. Come and create your own colorful and original mask for Carnival

For children aged 3 and over.

Maison du Patrimoine Free

