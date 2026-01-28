Atelier fabrication de masques de carnaval SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
Atelier fabrication de masques de carnaval SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan mardi 17 février 2026.
Atelier fabrication de masques de carnaval
SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Début : 2026-02-17 10:00:00
fin : 2026-02-17 18:00:00
2026-02-17
Atelier de fabrication de masques de carnaval. Viens créer ton propre masque coloré et original pour le Carnaval
Pour les enfants à partir de 3 ans.
Maison du Patrimoine Gratuit
Sur réservation 05 62 40 87 86. En libre accès .
SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86 accueil@patrimoine-stlary.fr
English :
Carnival mask-making workshop. Come and create your own colorful and original mask for Carnival
For children aged 3 and over.
Maison du Patrimoine Free
L’événement Atelier fabrication de masques de carnaval Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-01-28 par OT de St Lary|CDT65