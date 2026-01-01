Atelier fabrication de mobilier en palette Tiers-lieu de Saint-Trojan-les-Bains Saint-Trojan-les-Bains

Atelier fabrication de mobilier en palette

Tiers-lieu de Saint-Trojan-les-Bains Place de la Résistance Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 10:00:00

fin : 2026-03-20 12:00:00

Date(s) :

2026-01-23 2026-02-06 2026-02-20 2026-03-06 2026-03-20 2026-04-03 2026-04-17

En partenariat avec l’Odyssée, le foyer Lannelongue et les bénévoles de l‘Heure Civique, venez apprendre à construire du mobilier en bois de palette et de récupération ! Venez avec vos idées ou laissez-vous porter par les projets proposés !

.

Tiers-lieu de Saint-Trojan-les-Bains Place de la Résistance Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 00 30 accueil@saint-trojan-les-bains.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pallet furniture workshop

In partnership with l’Odyssée, the Lannelongue home and Civic Hour volunteers, come and learn how to build furniture from pallet wood and reclaimed wood! Come along with your own ideas, or let yourself be inspired by the projects on offer!

L’événement Atelier fabrication de mobilier en palette Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes