Atelier fabrication de nems – Saint-Lon-les-Mines 22 juin 2025 14:00

Atelier fabrication de nems Salle des associations Saint-Lon-les-Mines Landes

Tarif : 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-06-22 14:00:00

fin : 2025-06-22 15:00:00

2025-06-22

Rejoignez l’association Les Trésors Du Vietnam pour cet atelier de cuisine . Ne manquez pas l’occasion d’apprendre à préparer des nems traditionnels vietnamiens et de déguster les saveurs authentiques de ce plat !

Salle des associations

Saint-Lon-les-Mines 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 46 83 98

English : Atelier fabrication de nems

Join Les Trésors Du Vietnam for this cooking workshop. Don’t miss the chance to learn how to prepare traditional Vietnamese egg rolls and taste the authentic flavors of this dish!

German : Atelier fabrication de nems

Schließen Sie sich dem Verein Les Trésors Du Vietnam bei diesem Kochworkshop an. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, zu lernen, wie man traditionelle vietnamesische Frühlingsrollen zubereitet und probieren Sie die authentischen Aromen dieses Gerichts!

Italiano :

Unitevi a Les Trésors Du Vietnam per questo laboratorio di cucina. Non perdete l’occasione di imparare a preparare i tradizionali involtini primavera vietnamiti e di assaggiare i sapori autentici di questo piatto!

Espanol : Atelier fabrication de nems

Únase a Les Trésors Du Vietnam en este taller de cocina. No se pierda la oportunidad de aprender a preparar los tradicionales rollitos vietnamitas y degustar los auténticos sabores de este plato

