Atelier fabrication de nichoirs Leuglay

Leuglay Maison du Parc national de forêts Maison de la Forêt Leuglay Côte-d'Or
2026-02-10 14:00:00
2026-02-10 16:30:00
2026-02-10
Atelier dans le cadre du projet participatif Opération nichoirs porté par le Parc national de forêts et ses partenaires. Venez découvrir les aménagements et pratiques à mettre en place pour accueillir les oiseaux et les chauve-souris. Chaque participant assemblera un nichoir ou un gîte à installer à son domicile qui rejoindra le réseau de nichoirs Parc national de forêts. Animée par Antoine Rougeron de la LPO 21. .
Leuglay Maison du Parc national de forêts Maison de la Forêt Leuglay 21290 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 23 30 91 evenements@forets-parcnational.fr
