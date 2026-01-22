Atelier fabrication de nichoirs

Leuglay Maison du Parc national de forêts Maison de la Forêt Leuglay Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Début : 2026-02-10 14:00:00

fin : 2026-02-10 16:30:00

2026-02-10

Atelier dans le cadre du projet participatif Opération nichoirs porté par le Parc national de forêts et ses partenaires. Venez découvrir les aménagements et pratiques à mettre en place pour accueillir les oiseaux et les chauve-souris. Chaque participant assemblera un nichoir ou un gîte à installer à son domicile qui rejoindra le réseau de nichoirs Parc national de forêts. Animée par Antoine Rougeron de la LPO 21. .

Leuglay Maison du Parc national de forêts Maison de la Forêt Leuglay 21290 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 23 30 91 evenements@forets-parcnational.fr

English : Atelier fabrication de nichoirs

