Atelier fabrication de Noël déco cadre entre terre et mer Restaurant Le Centre Préfailles

Atelier fabrication de Noël déco cadre entre terre et mer

Restaurant Le Centre 5 place du marché Préfailles Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 16:30:00

fin : 2025-12-22 17:30:00

Date(s) :

2025-12-22

Sous le charme de Noël, façonnez votre cadre entre terre et mer !

Les éléments naturels de la mer et de la terre s’encadrent et s’immortalisent à Noël !

Pour cela, rdv au restaurant Le Centre à Préfailles où une ambiance chaleureuse et conviviale attend toute la famille. Une fois bien installé, Camille, de Les Ateliers de Maia , vous guide pas à pas dans cet atelier créatif et manuel où l’eau et la terre se mêlent avec élégance dans l’atmosphère festive des fêtes de fin d’année.

Le programme

Entre sable, coquillages, feuilles, mousses, branches de sapins, houx et bien d’autres encore, la nature offre mille trésors pour créer des souvenirs uniques. Cet atelier invite petits et grands à confectionner un cadre original inspiré à la fois de la mer et de la terre. Chacun pourra assembler, coller et décorer selon son imagination sa propre œuvre naturelle et personnalisée.

Pourquoi venir ?

Découvrir la richesse de la nature entre terre et mer

Stimuler l’imagination avec des matériaux simples et inspirants issus de la nature

Partager un moment créatif avec ses proches

Repartir avec un cadre personnalisé, un souvenir unique d’un atelier nature

Offrir un cadeau personnalisé

Bon à savoir

Réservation par téléphone

Public à partir de 6 ans

Stationnement à proximité

Le petit plus

Une boisson chaude vous est offerte pour savourer ce moment de partage en toute convivialité !

Ne manquez pas ce rdv créatif sur Destination Pornic avec les Ateliers de Maia et ramenez avec vous une création unique où la mer inspire et la terre façonne pendant les fêtes de fin d’année !

Découvrez ici tous les évènements programmés à Préfailles. .

Restaurant Le Centre 5 place du marché Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 19 46 42 65 camille.olivier444@gmail.com

English :

With the charm of Christmas, shape your setting between land and sea!

German :

Im Bann von Weihnachten gestalten Sie Ihren Rahmen zwischen Land und Meer!

Italiano :

Con il Natale alle porte, create la vostra ambientazione tra terra e mare!

Espanol :

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, ¡crea tu propio escenario entre la tierra y el mar!

L’événement Atelier fabrication de Noël déco cadre entre terre et mer Préfailles a été mis à jour le 2025-11-12 par I_OT Pornic