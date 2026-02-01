Atelier fabrication de noeuds Médiathèque L’Uni’Vert Scaër

Atelier fabrication de noeuds

Médiathèque L’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër Finistère

Début : 2026-02-25 16:00:00

Un premier atelier à 15h, un second à 16h

Dans le cadre de notre mois sur le Patrimoine Culturel Immatériel, la médiathèque propose pour une seconde fois dans le mois des ateliers de fabrication de noeuds marins, animés par Graham MacLachlan, auteur du Grand Guide des Noeuds aux éditions Vagnon.

Les enfants peuvent être accompagnés par un adulte.

Gratuit, sur inscription uniquement

À partir de 5 ans .

