Atelier fabrication de pain au levain, au moulin de Sabathier Conchez-de-Béarn

Atelier fabrication de pain au levain, au moulin de Sabathier

735 Chemin du Moulin Conchez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-27

Venez mettre la main à la pâte au Moulin de Sabathier lors d’un atelier unique de fabrication de pain au levain animé par Sandra la meunière.

Dans l’ambiance chaleureuse et authentique du moulin, vous découvrirez les gestes essentiels du métier : du pétrissage à la mise au four, en passant par la fermentation. À partir de la farine fraîchement moulue sur place, vous façonnerez votre propre pain, tout en apprenant les secrets de la levée naturelle et des cuissons traditionnelles. Plongez les mains dans la farine et vivez une expérience aussi savoureuse qu’authentique ! Sur réservation. .

735 Chemin du Moulin Conchez-de-Béarn 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 67 25 32 lemoulindesabathier@gmail.com

