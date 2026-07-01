Informations pratiques

Campbon

Atelier Fabrication de pain au Moulin de la Bicane

La Bicanne Campbon Loire-Atlantique

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-07-15 16:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-29 2026-08-26

Venez découvrir comment fabriquer du pain au Moulin de la Bicane.

Cette animation accessible dès 5 ans dure 1h30 pendant lesquelles:

Vous récupérerez de la farine dans le moulin et vous commencerez par un atelier pratique

– Toucher et observer la farine

– Peser et mélanger les différents ingrédients

– Pétrir la pâte à la main

– Façonner pour cuire à la maison

Pendant le temps de pousse, on vous expliquera le gluten, l’amidon, le levain, la levure… bref plus aucun secret pour vous.

Après les explications, il sera temps de façonner votre pâte et de rentrer pour la faire cuire dans votre four.

Un atelier pour débutant et/ou enfants mêlant le toucher, la vue, l’ouïe, l’odorat et le goût, l’apprentissage par la manipulation et l’observation.

Un très beau moment à passer en famille sans jamais s’ennuyer. .

La Bicanne Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 01 02 54 65 moulindelabicane@outlook.fr

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English :

L’événement Atelier Fabrication de pain au Moulin de la Bicane Campbon a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay