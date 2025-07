Atelier fabrication de pain, au moulin de Sabathier Conchez-de-Béarn

735 Chemin du Moulin Conchez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Venez mettre la main à la pâte au Moulin de Sabathier lors d’un atelier unique de fabrication de pain animé par un boulanger professionnel.

Dans l’ambiance chaleureuse et authentique du moulin, vous découvrirez les gestes essentiels du métier : du pétrissage à la mise au four, en passant par la fermentation. À partir de la farine fraîchement moulue sur place, vous façonnerez votre propre pain, tout en apprenant les secrets de la levée naturelle et des cuissons traditionnelles. Plongez les mains dans la farine et vivez une expérience aussi savoureuse qu’authentique ! Sur réservation. .

735 Chemin du Moulin Conchez-de-Béarn 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 67 25 32 lemoulindesabathier@gmail.com

