Atelier fabrication de pain, au moulin de Sabathier Conchez-de-Béarn samedi 27 décembre 2025.
735 Chemin du Moulin Conchez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Fabrication de pain avec le boulanger et visite du moulin.
Les meuniers héritiers, de père en fille, vous font découvrir le fonctionnement du moulin à eau grâce à la visite de la digue (à 300m) qui alimente le canal du moulin et les étapes de fabrication du semis de leur blé jusqu’à la mouture sur meules de pierre en granit fonctionnant grâce à leur moulin à eau. Ce patrimoine culturel chargé d’histoire vous permettra de remonter au temps des Seigneurs jusqu’à nos jours. Les plus le moulin est situé dans une ferme avec plein d’animaux (poules, lapins, canards, brebis…). Goûter offert par les meuniers. Su réservations. .
735 Chemin du Moulin Conchez-de-Béarn 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 67 25 32 lemoulindesabathier@gmail.com
