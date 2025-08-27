Atelier fabrication de papier artisanal Saint-Lô

Atelier fabrication de papier artisanal Saint-Lô mercredi 27 août 2025.

Atelier fabrication de papier artisanal

562 Rue Jules Vallès Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-27 14:30:00

fin : 2025-08-27 16:30:00

Date(s) :

2025-08-27

Créez votre papier recyclé, et découvrez les gestes des papetiers d’autrefois. Plusieurs couleurs de pâtes sont à votre disposition, ainsi que différentes formes de papier. Nous fabriquerons aussi du papier ornemental incrustation végétale ou d’image, papier 2 couleurs, etc.

N’hésitez pas à venir avec vos propres images ou végétaux.

Attention, le séchage est long, il faut revenir chercher vos créations un autre jour.

Sur réservation. .

562 Rue Jules Vallès Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 55 60 00 museetypographiquelerachinel@gmail.com

English : Atelier fabrication de papier artisanal

