Atelier fabrication de papier artisanal Saint-Lô

Atelier fabrication de papier artisanal
562 Rue Jules Vallès Saint-Lô Manche
Début : 2025-08-27 14:30:00
fin : 2025-08-27 16:30:00
2025-08-27
Créez votre papier recyclé, et découvrez les gestes des papetiers d’autrefois. Plusieurs couleurs de pâtes sont à votre disposition, ainsi que différentes formes de papier. Nous fabriquerons aussi du papier ornemental incrustation végétale ou d’image, papier 2 couleurs, etc.
N’hésitez pas à venir avec vos propres images ou végétaux.
Attention, le séchage est long, il faut revenir chercher vos créations un autre jour.
Sur réservation. .
562 Rue Jules Vallès Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 55 60 00 museetypographiquelerachinel@gmail.com
English : Atelier fabrication de papier artisanal
