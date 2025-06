Atelier fabrication de papier Ferme de la héronière Rennes

Atelier fabrication de papier Ferme de la héronière Rennes Jeudi 10 juillet, 16h00 Ille-et-Vilaine

adhésion à prix libre, sur inscription.

Une invitation à explorer le papier comme matière vivante

A partir de journaux oubliés dans le fond de nos tiroirs et de fibres végétales récoltées, nous façonnerons nos propres feuilles de papier, enrichies d’incrustations botaniques, de fragments de tissus, de fils de laine ou encore gaufrées à la dentelle pour en révéler les textures.

ces supports pourront devenir les bases de pratiques comme le tatakizomé les cyanotypes ou encore composer un herbier collectif et des affiches pédagogiques sur la sensibilisation des plantes qui nous entourent. Autant de gestes pour faire émerger les vertus du jardin, et métamorphoser les restes du quotidien en archives sensibles et partagées.

Retrouvez-nous au jardin Miss’terre à la ferme de la Héronière.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-10T16:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-10T19:00:00.000+02:00

0754358338 laloupioteandco@gmail.com

Ferme de la héronière rue de la heronière rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine