Atelier « Fabrication de papier » Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer

Atelier « Fabrication de papier » Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer jeudi 19 février 2026.

Atelier « Fabrication de papier »

Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 14:00:00

fin : 2026-02-19 16:00:00

Date(s) :

2026-02-19

Apprends à fabriquer du papier avec la médiatrice culturelle des Archives départementales du Finistère.

Animation proposée dans le cadre de l’exposition La couleur des mots .

Tout public .

Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 75 39

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier « Fabrication de papier » Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2025-08-05 par OT QUIMPERLE LES RIAS