Atelier « Fabrication de papier » Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer
Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L'Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : 2026-02-19
Début : 2026-02-19 14:00:00
fin : 2026-02-19 16:00:00

2026-02-19
Apprends à fabriquer du papier avec la médiatrice culturelle des Archives départementales du Finistère.
Animation proposée dans le cadre de l’exposition La couleur des mots .
Tout public .
Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 75 39
