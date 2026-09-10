Atelier fabrication de papier, Musée de la Seine-et-Marne, Saint-Cyr-sur-Morin

Informations pratiques

Atelier fabrication de papier Dimanche 20 septembre, 14h00 Musée de la Seine-et-Marne Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Atelier de fabrication de papier avec Lola Greenwich.

L’artiste plasticienne vous conduit sur la voie de la poésie et de la nature à travers la fabrication de papier avec incrustations.

Musée de la Seine-et-Marne 17 avenue de la Ferté-sous-Jouarre, 77750 Saint-Cyr-sur-Morin, France Saint-Cyr-sur-Morin 77750 Seine-et-Marne Île-de-France 0160244600 https://www.musee-seine-et-marne.fr Ethnographie régionale. Partie littéraire sur l’écrivain Pierre Mac Orlan. Jardin de plantes traditionnellement cultivées en Seine-et-Marne (dont dix variétés d’osier), sélectionnées et disposées tout autour du bâtiment par Joël Chatain, paysagiste DPLG, et jardin pédagogique. Parking. Gare la plus proche SNCF : La ferté sous jouarre.

Atelier de fabrication de papier avec Lola Greenwich

©Lola Greenwich