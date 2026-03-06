Atelier fabrication de papier Place Benjamin Delessert Pont-l’Abbé
Atelier fabrication de papier
Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé Finistère
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-08
2026-04-08
Un atelier pour apprendre à fabriquer du papier, de manière artisanale, proposé par les Archives Départementales.
Gratuit A partir de 5 ans
Organisé par la médiathèque Julien Gracq .
