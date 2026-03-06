Atelier fabrication de papier Place Benjamin Delessert Pont-l’Abbé

Atelier fabrication de papier Place Benjamin Delessert Pont-l’Abbé mercredi 8 avril 2026.

Atelier fabrication de papier

Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-08

Date(s) :
2026-04-08

Un atelier pour apprendre à fabriquer du papier, de manière artisanale, proposé par les Archives Départementales.

Gratuit A partir de 5 ans

Organisé par la médiathèque Julien Gracq   .

Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier fabrication de papier

L’événement Atelier fabrication de papier Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Destination Pays Bigouden

Prochains événements à Pont-l'Abbé