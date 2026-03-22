Atelier fabrication de personnages de mangas en paper toys Châlette-sur-Loing
Atelier fabrication de personnages de mangas en paper toys Châlette-sur-Loing mardi 14 avril 2026.
Atelier fabrication de personnages de mangas en paper toys
1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 10:00:00
fin : 2026-04-14
Date(s) :
2026-04-14
Atelier fabrication de personnages de mangas en paper toys
À l’occasion du prix manga Loiret, atelier fabrication de personnages de mangas en paper toys. .
1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90
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English :
Paper toy manga character workshop
L’événement Atelier fabrication de personnages de mangas en paper toys Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-03-22 par OT MONTARGIS