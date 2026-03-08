Atelier fabrication de produits d’hygiène et d’entretien Collectif souletin Mauléon-Licharre

Atelier fabrication de produits d’hygiène et d’entretien

Collectif souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Le Collectif souletin et Bil ta garbi proposent un atelier à Mauléon.

Vous avez envie de fabriquer vos produits d’hygiène et d’entretien ? Durant cet atelier, vous apprendrez à fabriquer votre lessive et un produit multi usages. Sans oublier les échanges et astuces sur la fabrication d’autres produits. Sur inscription uniquement. .

Collectif souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 15 47 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier fabrication de produits d’hygiène et d’entretien

L’événement Atelier fabrication de produits d’hygiène et d’entretien Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme Pays Basque