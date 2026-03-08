Atelier fabrication de produits d’hygiène et d’entretien Collectif souletin Mauléon-Licharre
Atelier fabrication de produits d’hygiène et d’entretien Collectif souletin Mauléon-Licharre mercredi 25 mars 2026.
Atelier fabrication de produits d’hygiène et d’entretien
Collectif souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-25
Le Collectif souletin et Bil ta garbi proposent un atelier à Mauléon.
Vous avez envie de fabriquer vos produits d’hygiène et d’entretien ? Durant cet atelier, vous apprendrez à fabriquer votre lessive et un produit multi usages. Sans oublier les échanges et astuces sur la fabrication d’autres produits. Sur inscription uniquement. .
Collectif souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 15 47 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier fabrication de produits d’hygiène et d’entretien
L’événement Atelier fabrication de produits d’hygiène et d’entretien Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme Pays Basque