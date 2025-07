Atelier « Fabrication de produits entretiens et cosmétiques » RISCLE Riscle

Atelier « Fabrication de produits entretiens et cosmétiques » RISCLE Riscle samedi 5 juillet 2025 10:00:00.

Atelier « Fabrication de produits entretiens et cosmétiques »

RISCLE Pierre et Terre Riscle Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 10:00:00

fin : 2025-07-05 12:00:00

Date(s) :

2025-07-05

Réalise tes produits d’entretien et cosmétiques !

Un moment convivial et créatif pour découvrir les bases de la fabrication artisanale de soins naturels, respectueux de votre peau et de l’environnement.

Introduction théorique :

• Tour d’horizon des types de produits naturels

• Comment les utiliser et les assosier ? Comment peuvent-ils participer à notre bien être et notre confort ?

• Quels sont les plus accessibles? Quels sont les moins onéreux ?

Atelier pratique :

• Place à la fabrication !

• Propositions de recettes simples à effectuer rapidement, sans se ruiner

• Partage entre participants

• Temps de questions et d’échanges

Des références seront données pour celles et ceux qui veulent créer de façon plus élaborée.

.

RISCLE Pierre et Terre Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 89 28 pierreetterre.animation@orange.fr

English :

Make your own cleaning products and cosmetics!

A fun and creative way to discover the basics of making natural, skin- and environment-friendly skincare products by hand.

Theoretical introduction :

? Overview of natural product types

? How to use and combine them ? How can they contribute to our well-being and comfort?

? Which are the most affordable? Which are the least expensive?

Practical workshop :

? Let’s get manufacturing!

? Simple recipes to make quickly, without breaking the bank

? Sharing among participants

? Time for questions and discussion

References will be provided for those wishing to create more elaborate creations.

German :

Stelle deine eigenen Reinigungs- und Kosmetikprodukte her!

Ein geselliger und kreativer Moment, um die Grundlagen der handwerklichen Herstellung von natürlichen Pflegeprodukten zu entdecken, die Ihre Haut und die Umwelt schonen.

Theoretische Einführung :

? Überblick über die Arten von Naturprodukten

? Wie werden sie verwendet und kombiniert? Wie können sie zu unserem Wohlbefinden und Komfort beitragen?

? Welche sind am leichtesten zugänglich? Welche sind am kostengünstigsten?

Praktischer Workshop :

? Bühne frei für die Herstellung!

? Vorschläge für einfache Rezepte, die man schnell umsetzen kann, ohne sich zu ruinieren

? Austausch unter den Teilnehmern

? Zeit für Fragen und Austausch

Es werden Referenzen für diejenigen gegeben, die aufwendiger gestalten möchten.

Italiano :

Preparate i vostri prodotti per la pulizia e i vostri cosmetici!

Un modo divertente e creativo per imparare le basi della produzione manuale di prodotti naturali ed ecologici per la cura della pelle.

Introduzione teorica :

? Panoramica dei tipi di prodotti naturali

? Come possono essere utilizzati e combinati? Come possono contribuire al nostro benessere e comfort?

? Quali sono i più accessibili? Quali sono i meno costosi?

Laboratorio pratico:

? Costruisci il tuo!

? Suggerimenti per ricette semplici da realizzare rapidamente, senza spendere troppo

? Condivisione tra i partecipanti

? Tempo per domande e discussioni

Verranno forniti dei riferimenti per coloro che vogliono creare qualcosa di più elaborato.

Espanol :

Elabora tus propios productos de limpieza y cosméticos

Una forma divertida y creativa de aprender los fundamentos de la fabricación artesanal de productos naturales y respetuosos con el medio ambiente para el cuidado de la piel.

Introducción teórica :

? Visión general de los tipos de productos naturales

? ¿Cómo pueden utilizarse y combinarse? ¿Cómo pueden contribuir a nuestro bienestar y confort?

? ¿Cuáles son los más accesibles? ¿Cuáles son los más baratos?

Taller práctico :

? ¡Fabrique el suyo propio!

? Sugerencias de recetas sencillas que puede hacer rápidamente, sin romper el banco

? Compartir entre participantes

? Tiempo para preguntas y debate

Se facilitarán referencias para quienes deseen crear algo más elaborado.

L’événement Atelier « Fabrication de produits entretiens et cosmétiques » Riscle a été mis à jour le 2025-06-27 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65