Atelier fabrication de Rhum arrangé Café associatif Génissieux

Atelier fabrication de Rhum arrangé

Café associatif 20 rue Chopin Génissieux Drôme

Début : 2025-11-22 09:30:00

fin : 2025-11-22 12:00:00

2025-11-22

Le Petit Troquet Timbré organise un atelier pour apprendre à confectionner un rhum arrangé.

Qui sait, cela pourrait peut-être devenir un inspiration pour les fêtes de fin d’année?

Café associatif 20 rue Chopin Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes cafeassogenissieux@gmail.com

English :

Le Petit Troquet Timbré is organizing a workshop to learn how to make rhum arrangé.

Who knows, maybe it could become an inspiration for the festive season?

German :

Das Petit Troquet Timbré veranstaltet einen Workshop, in dem Sie lernen, wie man einen arrangierten Rum herstellt.

Wer weiß, vielleicht wird das ja eine Inspiration für die Weihnachtsfeiertage?

Italiano :

Le Petit Troquet Timbré organizza un laboratorio per imparare a fare il rhum arrangé.

Chissà, forse potrebbe diventare un’ispirazione per le feste?

Espanol :

Le Petit Troquet Timbré organiza un taller para aprender a hacer rhum arrangé.

Quién sabe, ¿quizá sirva de inspiración para las fiestas?

