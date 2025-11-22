Atelier fabrication de Rhum arrangé Café associatif Génissieux
Atelier fabrication de Rhum arrangé
Café associatif 20 rue Chopin Génissieux Drôme
Début : 2025-11-22 09:30:00
fin : 2025-11-22 12:00:00
2025-11-22
Le Petit Troquet Timbré organise un atelier pour apprendre à confectionner un rhum arrangé.
Qui sait, cela pourrait peut-être devenir un inspiration pour les fêtes de fin d’année?
Café associatif 20 rue Chopin Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes cafeassogenissieux@gmail.com
English :
Le Petit Troquet Timbré is organizing a workshop to learn how to make rhum arrangé.
Who knows, maybe it could become an inspiration for the festive season?
German :
Das Petit Troquet Timbré veranstaltet einen Workshop, in dem Sie lernen, wie man einen arrangierten Rum herstellt.
Wer weiß, vielleicht wird das ja eine Inspiration für die Weihnachtsfeiertage?
Italiano :
Le Petit Troquet Timbré organizza un laboratorio per imparare a fare il rhum arrangé.
Chissà, forse potrebbe diventare un’ispirazione per le feste?
Espanol :
Le Petit Troquet Timbré organiza un taller para aprender a hacer rhum arrangé.
Quién sabe, ¿quizá sirva de inspiración para las fiestas?
