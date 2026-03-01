Atelier Fabrication de roll on aux huiles essentielles Café associatif Le Petit Troquet timbré Génissieux

Atelier Fabrication de roll on aux huiles essentielles

Café associatif Le Petit Troquet timbré 20 Rue Simon Chopin Génissieux Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

sur inscription

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-14 12:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Le Petit Troquet Timbré vous propose un atelier de fabrication de roll on aux huiles essentielles, en collaboration avec Pepa Ayurvéda. Venez nombreux !

Café associatif Le Petit Troquet timbré 20 Rue Simon Chopin Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 36 98 27 cafeassogenissieux@gmail.com

English :

Le Petit Troquet Timbré invites you to take part in a roll-on workshop with essential oils, in collaboration with Pepa Ayurveda. Come one, come all!

