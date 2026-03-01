Atelier Fabrication de roll on aux huiles essentielles Café associatif Le Petit Troquet timbré Génissieux
Atelier Fabrication de roll on aux huiles essentielles Café associatif Le Petit Troquet timbré Génissieux samedi 14 mars 2026.
Atelier Fabrication de roll on aux huiles essentielles
Café associatif Le Petit Troquet timbré 20 Rue Simon Chopin Génissieux Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
sur inscription
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 10:00:00
fin : 2026-03-14 12:00:00
Date(s) :
2026-03-14
Le Petit Troquet Timbré vous propose un atelier de fabrication de roll on aux huiles essentielles, en collaboration avec Pepa Ayurvéda. Venez nombreux !
.
Café associatif Le Petit Troquet timbré 20 Rue Simon Chopin Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 36 98 27 cafeassogenissieux@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Le Petit Troquet Timbré invites you to take part in a roll-on workshop with essential oils, in collaboration with Pepa Ayurveda. Come one, come all!
L’événement Atelier Fabrication de roll on aux huiles essentielles Génissieux a été mis à jour le 2026-03-04 par Valence Romans Tourisme