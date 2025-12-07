Atelier FABRICATION DE SAPIN EN BOIS DE RECUPERATION Gare des Lumières Aisey-sur-Seine

Atelier FABRICATION DE SAPIN EN BOIS DE RECUPERATION

Gare des Lumières 5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine Côte-d’Or

Tarif : 2 – 2 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 14:00:00

fin : 2025-12-10 17:00:00

Date(s) :

2025-12-07 2025-12-10

Atelier ouvert à tous, petits et grands (enfant à partir de 6 ans et accompagné d’un adulte)

L’atelier consiste à fabriquer ensemble son sapin de Noël pour repartir avec à la maison!!

Parallèlement, vous pourrez en profiter pour confectionner quelques décorations de Noël ou manger une crêpe! (vin chaud pour les adultes)

Prévoir des habits chauds pour les manipulations en extérieur et des habits pas fragiles si travaux salissants.

Les places sont limitées pour la fabrication de sapin et les inscriptions obligatoires. Par contre, tout le monde est bienvenu pour partager une crêpe ou un verre.

Activité ouverte aux adhérents (pour ceux qui ne le sont pas, 2€ d’adhésion à la journée) .

Gare des Lumières 5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 45 53 58 garedeslumieres@gmail.com

