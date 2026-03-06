Atelier fabrication de savons

5 rue Bourgneuf Melle Deux-Sèvres

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Fabriquer vos propres savons vous paraît compliqué ?

Et si vous veniez apprendre lors de notre prochain atelier ?

Atelier fabrication de savons apprendre les bases de la saponification à froid 3 recettes simples pour refaire chez soi facilement;

Au Betalab’ à Melle (5 rue Bourgneuf) .

5 rue Bourgneuf Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 30 17 82 louise.simplicite@mailo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier fabrication de savons

L’événement Atelier fabrication de savons Melle a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Pays Mellois