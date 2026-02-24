Atelier fabrication de savons Melle
Atelier fabrication de savons Melle samedi 28 mars 2026.
Atelier fabrication de savons
5 rue Bourgneuf Melle Deux-Sèvres
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Apprenez à fabriquer vos propres savons grâce à la technique de saponification à froid.
Nous aborderons 3 recettes différentes de savons solides.
Attention lors de cet atelier, nous manipulons de la soude, nous demandons donc une grande concentration.
Age requis à partir de 15 ans accompagné d’un adulte. .
5 rue Bourgneuf Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 30 17 82 louise.simplicite@mailo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier fabrication de savons
L’événement Atelier fabrication de savons Melle a été mis à jour le 2026-02-21 par OT Pays Mellois