Atelier Fabrication de séchoirs Saint-Laurent-en-Grandvaux
Atelier Fabrication de séchoirs Saint-Laurent-en-Grandvaux samedi 14 février 2026.
Atelier Fabrication de séchoirs
Salle A.Bailly Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 14:00:00
fin : 2026-02-14 16:00:00
Date(s) :
2026-02-14
Atelier Fabrication de séchoirs samedi 14 février à 14h
Nous vous proposons de fabriquer des séchoirs démontables, notamment pour les pâtes fraiches maison telles que les spaghetti ou tagliatelles.
Inscription par téléphone, sms ou email 06 51 26 08 07.
Gratuit pour les adhérents, 5€ pour les non-adhérents .
Salle A.Bailly Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 26 08 07 coop.grandvalliere@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Fabrication de séchoirs
L’événement Atelier Fabrication de séchoirs Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-01-29 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX