Atelier Fabrication de séchoirs Saint-Laurent-en-Grandvaux

Atelier Fabrication de séchoirs samedi 14 février à 14h

Nous vous proposons de fabriquer des séchoirs démontables, notamment pour les pâtes fraiches maison telles que les spaghetti ou tagliatelles.

Inscription par téléphone, sms ou email 06 51 26 08 07.

Gratuit pour les adhérents, 5€ pour les non-adhérents .

Salle A.Bailly Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 26 08 07 coop.grandvalliere@gmail.com

