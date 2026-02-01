Atelier Fabrication de sodas et sirops

Kersaint-Plabennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 10:30:00

fin : 2026-02-25 12:00:00

Date(s) :

2026-02-25

A l’occasion des vacances d’hiver, venez découvrir comment fabriquer un soda et des sirops (zéro déchet) !

Pour toute la famille, enfants et adultes.

Nombre de places limitées, atelier sur inscription. .

Kersaint-Plabennec 29860 Finistère Bretagne

