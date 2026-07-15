Informations pratiques

Munster

Atelier fabrication d’encens aux poudres de plantes

Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-24 14:30:00

fin : 2026-10-24 17:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Lors d’un atelier ludique, venez découvrir des plantes, leurs propriétés et comment les transformer en encens à brûler chez soi. Les encens sont utilisés de manière ancestrale à travers le monde pour se soigner, se sentir bien, se rééquilibrer etc. Nous fabriquerons des encens faciles à reproduire par la suite.

Lors d’un atelier ludique, venez découvrir des plantes, leurs propriétés et comment les transformer en encens à brûler chez soi.

Les encens sont utilisés de manière ancestrale à travers le monde pour se soigner, se sentir bien, se rééquilibrer etc.

Nous fabriquerons des encens faciles à reproduire par la suite.

Il sera demandé de ramener plusieurs petits contenants pour pouvoir emmener vos encens à la fin de l’atelier. .

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est abracadabaume@hotmail.com

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English :

Join us for a fun workshop to discover plants, their properties, and how to turn them into incense to burn at home. Incense has been used for centuries around the world for healing, promoting well-being, restoring balance, and more. We’ll make incense that’s easy to recreate on your own later.

L’événement Atelier fabrication d’encens aux poudres de plantes Munster a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme de la vallée de Munster