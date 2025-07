Atelier : Fabrication d’encres à partir de végétaux Tiers lieu de la Maison de Santé Protestante Nîmes

Atelier : Fabrication d’encres à partir de végétaux Mercredi 23 juillet, 14h00 Tiers lieu de la Maison de Santé Protestante Gard

Gratuit / sur inscription / Nombre limité de places / Pour la création des encres, nous sommes preneur de fleurs (genêts, bruyères, carthame), feuilles de ronce, rameaux de sumac.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-23T14:00:00 – 2025-07-23T16:00:00

Fin : 2025-07-23T14:00:00 – 2025-07-23T16:00:00

Cet atelier fait partie d’une série d’ateliers intitulée « Art, Sciences et Nature »qui ont lieu les mercredis entre le 9 juillet et le 6 août à la Maison de Santé Protestante.

Fabrication des encres à partir des végétaux proposés par l’intervenant. Des teintes variées et stables seront fabriquées à partir de végétaux présents sur la région Occitanie. Nous utiliserons des adjuvants naturels et non nocifs : bicarbonate, maïzena, clous de girofle pour modifier la couleur ou mieux conserver nos encres pour la prochaine séance : l’impression.

Un atelier en partenariat avec la Maison de Santé Protestante

Tiers lieu de la Maison de Santé Protestante 3 avenue Franklin Roosevelt 30000 Nîmes Nîmes 30000 La Placette Gard Occitanie atelier.etant.donne@gmail.com https://msp-nimes.fr/institution/tiers-lieux/

© Étant Donné pour l’émulation artistique