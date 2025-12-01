Atelier fabrication des décorations des fêtes de fin d’année à la romaine Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Vieux

Les Romains fêtaient le solstice d’hiver lors des Saturnales. Comme pour notre fête de Noël, ils profitaient des Saturnales pour décorer leurs maisons. Les enfants fabriqueront des décorations à la romaine pour décorer leur sapin à la maison.

À 11h, enfants à partir de 3 à 6 ans, tarif à venir, réservation obligatoire .

Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Route de Feuguerolles Bully Vieux 14930 Calvados Normandie +33 2 31 71 10 20 vieuxlaromaine@calvados.fr

English : Atelier fabrication des décorations des fêtes de fin d’année à la romaine

The Romans celebrated the winter solstice with Saturnalia. As with Christmas, they took advantage of Saturnalia to decorate their homes. Children will make Roman-style decorations to decorate their Christmas trees at home.

German : Atelier fabrication des décorations des fêtes de fin d’année à la romaine

Die Römer feierten die Wintersonnenwende während der Saturnalien. Wie unser Weihnachtsfest nutzten sie die Saturnalien, um ihre Häuser zu schmücken. Die Kinder werden römische Dekorationen herstellen, um ihren Baum zu Hause zu schmücken.

Italiano :

I Romani celebravano il solstizio d’inverno durante i Saturnalia. Come per il Natale, approfittavano dei Saturnalia per decorare le loro case. I bambini realizzeranno decorazioni in stile romano per addobbare l’albero di Natale a casa.

Espanol :

Los romanos celebraban el solsticio de invierno durante la Saturnalia. Al igual que en Navidad, aprovechaban Saturnalia para decorar sus casas. Los niños harán adornos al estilo romano para decorar el árbol de Navidad de su casa.

