Atelier – Fabrication d’instrument Médiathèque Manufacture Nancy

Informations pratiques

Nancy

Atelier – Fabrication d’instrument

Médiathèque Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-10-14 16:00:00

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-10-14

Même pas peur de ce son ! Halloween arrive ! Profitons-en pour fabriquer un instrument de musique un peu effrayant à l’aide de matériaux de récupération.Pour les 4-6 ans.Enfants

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Médiathèque Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy 54042NancyCedex Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 39 00 63

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English :

Don’t be afraid of that sound! Halloween is coming! Let’s take this opportunity to make a slightly spooky musical instrument using recycled materials. For ages 4–6.

L’événement Atelier – Fabrication d’instrument Nancy a été mis à jour le 2026-09-07 par DESTINATION NANCY