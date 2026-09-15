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AGENDA · Nancy

Atelier – Fabrication d’instrument Médiathèque Manufacture Nancy

mercredi 14 octobre 2026 · Médiathèque Manufacture · Nancy

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Médiathèque Manufacture
Adresse
10 rue Baron Louis
Ville
54042NancyCedex Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Nancy

Atelier – Fabrication d’instrument

Médiathèque Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-10-14 16:00:00
fin : 2026-10-14

Date(s) :
2026-10-14

Même pas peur de ce son ! Halloween arrive ! Profitons-en pour fabriquer un instrument de musique un peu effrayant à l’aide de matériaux de récupération.Pour les 4-6 ans.Enfants
0  .

Médiathèque Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy 54042NancyCedex Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 39 00 63 

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English :

Don’t be afraid of that sound! Halloween is coming! Let’s take this opportunity to make a slightly spooky musical instrument using recycled materials. For ages 4–6.

L’événement Atelier – Fabrication d’instrument Nancy a été mis à jour le 2026-09-07 par DESTINATION NANCY

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