Atelier fabrication d’instruments de musique en matériaux de récup’ Bibliothèque François Villon Paris

Atelier fabrication d’instruments de musique en matériaux de récup’ Bibliothèque François Villon Paris samedi 6 décembre 2025.

Venez fabriquer votre instrument de musique !

Atelier de fabrication d’instruments

de musique à partir du réemploi de déchets. Confection d’instruments simples à vents (rikiflûte, kazoo, etc),

à cordes (mini-guitare,

cuicayourt, etc.), à percussions (shaker,

guiros, chacolho, etc.) et à bruitages

( chimes, etc.). C’est un véritable nid d’éco-gestes musicaux et citoyens.

A travers l’acquisition de techniques de lutherie populaire, chaque participant réalise son propre instrument : les déchets retournent à la vie et les instruments prennent forme.

Fabrication d’instruments de musique en matériaux de récup’ avec l’association Talacatak qui explore le réemploi musical des déchets.

Le samedi 06 décembre 2025

de 15h00 à 18h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-06T16:00:00+01:00

fin : 2025-12-06T19:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-06T15:00:00+02:00_2025-12-06T18:00:00+02:00

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

+33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://facebook.com/bibliotheque.francois.villon