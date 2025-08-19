Atelier fabrication d’OFNI Eygliers
Atelier fabrication d’OFNI Eygliers mardi 19 août 2025.
Atelier fabrication d’OFNI
PLAN D’EAU Eygliers Hautes-Alpes
Début : Mardi 2025-08-19 14:00:00
fin : 2025-08-19 17:00:00
2025-08-19
Immersion contée accompagnée de jeux d’expression corporelle et de marionnettes autour du cycle de l’eau.
PLAN D’EAU Eygliers 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com
English :
Immersive storytelling accompanied by body language games and puppets about the water cycle,
German :
Eintauchen in eine Geschichte, begleitet von Körperausdrucksspielen und Puppenspielen rund um den Wasserkreislauf.
Italiano :
Un’immersione nella narrazione accompagnata da giochi di espressione fisica e burattini basati sul ciclo dell’acqua.
Espanol :
Una inmersión en la narración acompañada de juegos de expresión corporal y marionetas basados en el ciclo del agua.
