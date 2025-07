Atelier fabrication Dôme Géodésique La Brocante Eco-solidaire Mimbaste

Atelier fabrication Dôme Géodésique La Brocante Eco-solidaire Mimbaste dimanche 6 juillet 2025.

Atelier fabrication Dôme Géodésique

La Brocante Eco-solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste Landes

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 10:00:00

fin : 2025-07-06 17:30:00

Date(s) :

2025-07-06

La brocante éco-solidaire vous propose un atelier fabrication Dôme Géodésique avec des rencontres musicales.

Les musiciens sont bienvenus !

La brocante éco-solidaire vous propose un atelier fabrication Dôme Géodésique avec des rencontres musicales.

Les musiciens sont bienvenus ! .

La Brocante Eco-solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 06 78 69

English : Atelier fabrication Dôme Géodésique

La brocante éco-solidaire offers a Geodesic Dome workshop with musical encounters.

Musicians are welcome!

German : Atelier fabrication Dôme Géodésique

Der öko-solidarische Trödelmarkt bietet Ihnen einen Workshop zur Herstellung eines geodätischen Doms mit musikalischen Begegnungen an.

Musiker sind willkommen!

Italiano :

Il mercatino dell’usato eco-solidale propone un laboratorio di cupola geodetica con incontri musicali.

I musicisti sono i benvenuti!

Espanol : Atelier fabrication Dôme Géodésique

El mercadillo ecosolidario propone un taller de Cúpulas Geodésicas con encuentros musicales.

¡Los músicos son bienvenidos!

L’événement Atelier fabrication Dôme Géodésique Mimbaste a été mis à jour le 2025-06-26 par OT Pays d’Orthe et Arrigans