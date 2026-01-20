Atelier Fabrication d’onguent contre les pîqures de moustique LOURDES Lourdes
Atelier Fabrication d’onguent contre les pîqures de moustique
LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes Hautes-Pyrénées
Début : 2026-02-04 14:00:00
Atelier création: fabrication d’onguent contre les piqûres de moustique
Samedi 4 février à 14h à la médiathèque
Animé par Coralie Bouthors
Public: adultes
Gratuit Sur inscription 05 62 94 99 94.
LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 99 94
English :
Creative workshop: making ointment to combat mosquito bites
Saturday February 4 at 2pm at the mediatheque
Led by Coralie Bouthors
Public: adults
Free Registration required: 05 62 94 99 94.
