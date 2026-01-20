Atelier Fabrication d’onguent contre les pîqures de moustique LOURDES Lourdes

Atelier Fabrication d’onguent contre les pîqures de moustique

Atelier création: fabrication d’onguent contre les piqûres de moustique

Samedi 4 février à 14h à la médiathèque

Animé par Coralie Bouthors

Public: adultes

Gratuit Sur inscription 05 62 94 99 94.

.

English :

Creative workshop: making ointment to combat mosquito bites

Saturday February 4 at 2pm at the mediatheque

Led by Coralie Bouthors

Public: adults

Free Registration required: 05 62 94 99 94.

