Atelier Fabrication d’onguent contre les pîqures de moustique LOURDES Lourdes

LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes Hautes-Pyrénées

2026-02-04 14:00:00
2026-02-04

Atelier création: fabrication d’onguent contre les piqûres de moustique
Samedi 4 février à 14h à la médiathèque
Animé par Coralie Bouthors
Public: adultes
Gratuit Sur inscription 05 62 94 99 94.
+33 5 62 94 99 94 

English :

Creative workshop: making ointment to combat mosquito bites
Saturday February 4 at 2pm at the mediatheque
Led by Coralie Bouthors
Public: adults
Free Registration required: 05 62 94 99 94.

