Atelier Fabrication d’un attrape-rêves (7-13 ans) Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor Prémanon

Atelier Fabrication d’un attrape-rêves (7-13 ans)

Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Début : 2025-12-23 14:00:00

fin : 2025-12-23 15:30:00

2025-12-23

Les attrape-rêves sont des objets artisanaux empreints de traditions. Pendant cet atelier, Violette Derboux, créatrice et artisane, vous guidera pour créer votre propre attrape-rêve avec de nombreux matériaux variété de fils, perles colorées, plumes, etc. Un atelier pour exprimer votre créativité et … chasser les mauvais esprits !

Pour les enfants de 7 à 13 ans. Tarif 9.50€. Durée 1h30. Places limitées, réservation conseillée 03 39 50 80 20 ou contact@espacedesmondespolaires.org .

Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org

