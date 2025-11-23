Atelier Fabrication d’un baume à lèvres Broc’ & Frip’ Saint-Gein

Atelier Fabrication d’un baume à lèvres

Broc’ & Frip’ 282 Impasse d’Arnaud Saint-Gein Landes

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Apprendre à réaliser un baume à lèvres maison avec des produits du placard et naturels. Échanges et partages d’expériences sur un rituel beauté naturel.

Atelier proposé par Carine.

Inscription obligatoire

Broc’ & Frip’ 282 Impasse d’Arnaud Saint-Gein 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 23 40 50

English : Atelier Fabrication d’un baume à lèvres

Learn how to make a homemade lip balm using natural products from the cupboard. Exchange and share experiences on a natural beauty ritual.

Workshop led by Carine.

Registration required

German : Atelier Fabrication d’un baume à lèvres

Lernen Sie, wie man einen selbstgemachten Lippenbalsam mit Produkten aus dem Schrank und natürlichen Produkten herstellt. Austausch und Weitergabe von Erfahrungen über ein natürliches Schönheitsritual.

Dieser Workshop wird von Carine angeboten.

Anmeldung erforderlich

Italiano :

Imparare a fare il balsamo per le labbra fatto in casa con i prodotti naturali della propria dispensa. Discutere e condividere esperienze su un rituale di bellezza naturale.

Laboratorio condotto da Carine.

Registrazione obbligatoria

Espanol : Atelier Fabrication d’un baume à lèvres

Aprende a hacer bálsamo labial casero con productos naturales de tu armario. Debate y comparte experiencias sobre un ritual de belleza natural.

Taller dirigido por Carine.

Inscripción obligatoria

