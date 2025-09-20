Atelier fabrication d’un bob (instrument traditionnel du maloya) Espace culturel Héva La Possession
Atelier fabrication d’un bob (instrument traditionnel du maloya) Espace culturel Héva La Possession samedi 20 septembre 2025.
Limité à 10 participants
Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T13:00:00
Fin : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T13:00:00
Atelier de fabrication de petits bobs (instruments traditionnels du maloya)
Espace culturel Héva 24 rue Evariste de Parny La Possession 97419 Réunion La Réunion 02 62 22 40 00 https://www.lapossession.re/ https://fr-fr.facebook.com/lapossession97419/ Changement de nom de la Médiathèque Héva qui devient Espace Culturel Héva
P. Hoarau