Atelier : fabrication d’un capteur d’air L’Accolade Chevaigné Vendredi 4 juillet, 18h00

Venez apprendre à fabriquer et à utiliser un capteur d’air et ainsi mieux appréhender la qualité de l’air que nous respirons.

Une occasion idéale pour découvrir la technologie, échanger avec des passionnés, et contribuer à un projet local mais aussi international !

Essaimage local du projet allemand Sensor.community, le LabFab a animé plus de 50 ateliers dans le Grand Ouest et assemblé près de 250 capteurs.

Ce projet, sous licence ouverte, vient mesurer les niveaux de particules fines dans l’air (dits PM) de deux tailles (2,5 et 10 microns), ainsi que la température et l’humidité. L’assemblage du capteur permet d’appréhender l’électronique et la captation des données.

Les données de ce capteur (très fiables), permettent une contribution en open data au projet international Sensor.community : ces données sont aujourd’hui utilisées par le Gouvernement des Pays-Bas, par exemple. Surtout, il permet de rendre concret la donnée (comment je la génère, où est-elle stockée, qui peut la réutiliser ?) et ainsi découvrir le cycle de vie d’une donnée.

Plus d’info sur le projet : [https://www.wiki-rennes.fr/Capteurs_Sensor_Community](https://www.wiki-rennes.fr/Capteurs_Sensor_Community)

Début : 2025-07-04T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-04T19:30:00.000+02:00

L’Accolade 4, rue de la Mairie 35250 Chevaigné Chevaigné 35250 Ille-et-Vilaine

laccolade@chevaigne.fr 06.08.04.71.73