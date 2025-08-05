Atelier « Fabrication d’un carnet » Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer
Atelier « Fabrication d’un carnet » Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer jeudi 26 février 2026.
Atelier « Fabrication d’un carnet »
Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 14:00:00
fin : 2026-02-26 16:00:00
Date(s) :
2026-02-26
Apprends à fabriquer un carnet avec la médiatrice culturelle des Archives départementales du Finistère ! Du choix du papier à la couture des cahiers, la reliure n’aura plus de secrets pour toi.
Animation proposée dans le cadre de l’exposition La couleur des mots .
Dès 8 ans. .
Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 75 39
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier « Fabrication d’un carnet » Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2025-08-05 par OT QUIMPERLE LES RIAS