Atelier « Fabrication d’un carnet »

Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 14:00:00

fin : 2026-02-26 16:00:00

Date(s) :

2026-02-26

Apprends à fabriquer un carnet avec la médiatrice culturelle des Archives départementales du Finistère ! Du choix du papier à la couture des cahiers, la reliure n’aura plus de secrets pour toi.

Animation proposée dans le cadre de l’exposition La couleur des mots .

Dès 8 ans. .

Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 75 39

