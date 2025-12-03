Atelier Fabrication d’un Collier à Breloques Châteauroux
mercredi 3 décembre 2025
Atelier Fabrication d’un Collier à Breloques
131 Rue Grande Châteauroux Indre
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : 2025-12-03
Début : Mercredi 2025-12-03
fin : 2025-12-03
Date(s) :
2025-12-03
Le Albert Coffee Shop vous propose un atelier de fabrication d’un collier à breloque avec Florence (avec @mme.mamouchka).
Créez un collier personnalisé, parfait pour offrir ou pour vous faire plaisir !
Sur réservation ! 15 .
131 Rue Grande Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 24 86 contact@albertcoffeeshop.fr
English :
The Albert Coffee Shop offers an introductory workshop in the art of Furoshiki.
German :
Der Albert Coffee Shop bietet Ihnen einen Workshop zur Einführung in die Kunst des Furoshiki an.
Italiano :
L’Albert Coffee Shop offre un workshop introduttivo all’arte del Furoshiki.
Espanol :
La cafetería Albert ofrece un taller de iniciación al arte del furoshiki.
