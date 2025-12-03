Atelier Fabrication d’un Collier à Breloques Châteauroux

Atelier Fabrication d'un Collier à Breloques

Atelier Fabrication d’un Collier à Breloques Châteauroux mercredi 3 décembre 2025.

Atelier Fabrication d’un Collier à Breloques

131 Rue Grande Châteauroux Indre

Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-12-03
fin : 2025-12-03

Date(s) :
2025-12-03

Le Albert Coffee Shop vous propose un atelier de fabrication d’un collier à breloque avec Florence (avec @mme.mamouchka).
Créez un collier personnalisé, parfait pour offrir ou pour vous faire plaisir !
Sur réservation ! 15  .

131 Rue Grande Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 24 86  contact@albertcoffeeshop.fr

English :

The Albert Coffee Shop offers an introductory workshop in the art of Furoshiki.

German :

Der Albert Coffee Shop bietet Ihnen einen Workshop zur Einführung in die Kunst des Furoshiki an.

Italiano :

L’Albert Coffee Shop offre un workshop introduttivo all’arte del Furoshiki.

Espanol :

La cafetería Albert ofrece un taller de iniciación al arte del furoshiki.

L’événement Atelier Fabrication d’un Collier à Breloques Châteauroux a été mis à jour le 2025-11-17 par OT Châteauroux Berry Tourisme