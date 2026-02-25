Atelier fabrication d’un diffus’eau Le Blanc
Atelier fabrication d’un diffus’eau Le Blanc samedi 14 mars 2026.
Atelier fabrication d’un diffus’eau
81 rue de la République Le Blanc Indre
Tarif : 50 – 50 – EUR
50
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-14 14:30:00
fin : 2026-03-14 17:30:00
Date(s) :
2026-03-14
La poterie de la Bout bout propose un atelier.
Carole Becault vous propose de fabriquer vote diffus’eau( oiias). 50 .
81 rue de la République Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 95 39 93 43 poteriedelaboutbout36@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Bout bout pottery offers a workshop.
L’événement Atelier fabrication d’un diffus’eau Le Blanc a été mis à jour le 2026-02-25 par Destination Brenne