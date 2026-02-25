Atelier fabrication d’un diffus’eau Le Blanc

Atelier fabrication d’un diffus’eau Le Blanc samedi 14 mars 2026.

81 rue de la République Le Blanc Indre

Tarif : 50 – 50 – EUR
Début : Samedi 2026-03-14 14:30:00
fin : 2026-03-14 17:30:00

2026-03-14

La poterie de la Bout bout propose un atelier.
Carole Becault vous propose de fabriquer vote diffus’eau( oiias). 50  .

81 rue de la République Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 95 39 93 43  poteriedelaboutbout36@gmail.com

English :

The Bout bout pottery offers a workshop.

L’événement Atelier fabrication d’un diffus’eau Le Blanc a été mis à jour le 2026-02-25 par Destination Brenne