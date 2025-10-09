Atelier fabrication d’un jeu de morpion en bois Rue Louis Pasteur Scaër

Atelier fabrication d’un jeu de morpion en bois Rue Louis Pasteur Scaër jeudi 9 octobre 2025.

Atelier fabrication d’un jeu de morpion en bois

Rue Louis Pasteur Micro Folie Espace Youenn Gwernig Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-09 10:00:00
fin : 2025-10-09

Date(s) :
2025-10-09

Avec l’Ehpad au Chêne.
Sur inscription au 02 56 04 18 77.   .

Rue Louis Pasteur Micro Folie Espace Youenn Gwernig Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 11 31 18 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier fabrication d’un jeu de morpion en bois Scaër a été mis à jour le 2025-10-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS