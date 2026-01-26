Atelier Fabrication d’un livre décoratif Médiathèque Riec-sur-Bélon

Atelier Fabrication d’un livre décoratif

Médiathèque 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 14:30:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Et si on redonnait une seconde jeunesse à un vieux livre en le transformant en objet décoratif ?

A vos cutters, ciseaux, papiers à l’occasion de cet atelier d’hiver.

Adultes. Sur inscription. .

Médiathèque 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 06 50 30

