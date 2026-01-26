Atelier Fabrication d’un livre décoratif Médiathèque Riec-sur-Bélon
Médiathèque 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon Finistère
Début : 2026-02-14 14:30:00
Et si on redonnait une seconde jeunesse à un vieux livre en le transformant en objet décoratif ?
A vos cutters, ciseaux, papiers à l’occasion de cet atelier d’hiver.
Adultes. Sur inscription. .
Médiathèque 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 06 50 30
