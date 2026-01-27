Atelier fabrication d’un marque-page Médiathèque Saint-Sauveur-le-Vicomte
samedi 7 février 2026.
Atelier fabrication d’un marque-page
Médiathèque 66 Rue Bottin Desylles Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche
Début : 2026-02-07 10:30:00
fin : 2026-02-07 12:00:00
2026-02-07
Venez participer à notre atelier fabrication d’un marque-page sur le thème de la nature. Le principe est simple, créez votre propre marque-page à partir de votre cueillette.
Animation gratuite sur inscription.
Ouverte à tous dès 6 ans. .
Médiathèque 66 Rue Bottin Desylles Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 2 33 41 64 03 louiseread@sslv.fr
