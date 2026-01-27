Atelier fabrication d’un marque-page Médiathèque Saint-Sauveur-le-Vicomte

Atelier fabrication d’un marque-page

Médiathèque 66 Rue Bottin Desylles Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 10:30:00

fin : 2026-02-07 12:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Venez participer à notre atelier fabrication d’un marque-page sur le thème de la nature. Le principe est simple, créez votre propre marque-page à partir de votre cueillette.

Animation gratuite sur inscription.

Ouverte à tous dès 6 ans. .

Médiathèque 66 Rue Bottin Desylles Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 2 33 41 64 03 louiseread@sslv.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier fabrication d’un marque-page Saint-Sauveur-le-Vicomte a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Cotentin Le Clos du Cotentin